Глава Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Новороссийске

Для участия в параде Победы в Новороссийск прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев и Владимир Устинов возложили цветы к Вечному огню на Площади Героев в Новороссийске и почтили минутой молчания память павших воинов.

«Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой далась Великая Победа»,— написал Вениамин Кондратьев.

Вместе с губернатором дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной Войны отдали председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, прокурор Кубани Сергей Табельский, начальник региональной полиции Владимир Андреев, руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Маслов и глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Новороссийск в этом году стал единственным городом в Краснодарском крае, где 9 мая пройдет парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram