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В Ярославле стартовал народный парад Победы

В Ярославле начался народный парад Победы, который пройдет по всему городу. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Народный парад в Ярославле

Народный парад в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Народный парад в Ярославле

Народный парад в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

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Народный парад в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Народный парад в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

7 мая стало известно, что традиционного парада на Советской площади Ярославля не будет. Его заменит шествие праздничной колонны по всему городу. В 9:00 утра военная техники стартовала с улицы Нагорная. Пройдя по Московском проспекту, «народный парад» направится в центр. А оттуда в Заволжский и Дзержинский районы, вернувшись обратно на Нагорную.

Ярославцы по всему городу смогут увидеть современные образцы военной техники, машины военных лет. На автомобили поместили плакаты и фото участников «Бессмертного полка». Есть в колонне и ветераны.

Андрей Иванов

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