В Краснодаре за сутки выпало более 50% майской нормы осадков

В столице Кубани за минувшие 24 часа в осадкомеры метеорологов попало 35 мм осадков, что составляет более половины (54%) от майской нормы, сообщают «Метеовести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным издания, регион вторые сутки находится в полосе активного холодного атмосферного фронта. В минувший понедельник температура воздуха на юге не превышала +9…+14 градусов, что 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за непрекращающихся дождей. На территории большинства районов Кубани объявлено штормовое предупреждения из-за угрозы подтоплений.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, затяжные дожди начнут ослабевать в среду, 10 мая, и будут постепенно прекращаться.

Наталья Решетняк

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