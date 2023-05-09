Волейболисты «Локомотива» победили «Зенит» и вышли вперед в серии за бронзу Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл на тай-брейке «Зенит» из Санкт-Петербурга в третьем матче серии за 3-е место мужской волейбольной Суперлиги (29:31, 25:17, 16:25, 25:13, 16:14).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе «Локомотива», лучшим игроком третьего матча стал диагональный Дражен Лубурич – на его счету 21 очко. Самым ценным игроком встречи был признан доигровщик Алексей Родичев.

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу железнодорожников. Четвертая встреча «бронзовой» серии и последний матч сезона на «Локомотив Арене» состоится 10 мая.

Напомним, что волейболисты казанского «Зенита» стали чемпионами России. В финале плей-офф они оказались сильнее московского «Динамо».

Илья Николаев