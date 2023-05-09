Baza: в Крыму над Азовским морем сбили беспилотник

В Крыму вблизи села Глазовка Ленинского района, расположенного на северо-восточной окраине Керченского полуострова, сбит неизвестный беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Фото: pxhere.com
Инцидент произошел вечером 8 мая. Пострадавших нет. Фрагменты беспилотного летательного аппарата пока не найдены.
В этот же день около 16:30 в станице Тамань Темрюкского района Кубани в огород местного жителя упал неизвестный предмет. По данным оперштаба региона, пострадавших нет.
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