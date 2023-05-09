Заказник федерального значения загорелся в Новосибирской области

Пожар вспыхнул на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» в Новосибирской области, его площадь составила около 3 га. Об этом рассказали в региональном минприроды. По данным министерства, пожар начался в ночь на 8 мая, быстрому распространению огня способствовали сухая и жаркая погода, которая установилась в регионе. 8 мая температура воздуха составила днем около +25 градусов.

«Для предотвращения распространения ландшафтного пожара на земли лесного фонда, минприроды направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи местной администрации», — указывается в сообщении пресс-службы.

Заказник «Кирзинский» (входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский») — единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Он был образован в апреле 1958 года постановлением Совета министров РСФСР и расположен в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области. Площадь заказника составляет 119 тыс. га, на территории расположено более полусотни озер. Здесь обитают косули, лоси, лисицы, рыси, барсуки, горностаи, ондатры.

Илья Николаев