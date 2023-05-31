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Коммерсантъ FM
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Женева на всех циферблатах

Watches & Wonders 2023

Главный часовой салон мира Watches & Wonders собрал под своей крышей практически все главные часовые марки. К завсегдатаям Женевы из группы Richemont — Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Vacheron Constantin и другим — присоединились Chopard, гиганты моды Hermes и Chanel, бренды группы LVMH TAG Heuer, Hublot и Zenith, а также такие столпы швейцарской часовой промышленности, как Rolex (и его младший брат Tudor) и Patek Philippe.

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Watches &amp; Wonders собрал в Женеве практически все главные часовые марки и принял рекордные 40 тыс. посетителей

Watches & Wonders собрал в Женеве практически все главные часовые марки и принял рекордные 40 тыс. посетителей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Tudor Black Bay GMT

Tudor Black Bay GMT

Фото: Tudor

Chopard L.U.C 1860

Chopard L.U.C 1860

Фото: Chopard

Panerai Radiomir Otto Giorni

Panerai Radiomir Otto Giorni

Фото: Panerai

Ulysse Nardin Freak ONE

Ulysse Nardin Freak ONE

Фото: Ulysse Nardin

TAG Heuer Carrera Chronograph

TAG Heuer Carrera Chronograph

Фото: Tag Heuer

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Фото: Vacheron Constantin

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Watches & Wonders собрал в Женеве практически все главные часовые марки и принял рекордные 40 тыс. посетителей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Tudor Black Bay GMT

Фото: Tudor

Chopard L.U.C 1860

Фото: Chopard

Panerai Radiomir Otto Giorni

Фото: Panerai

Ulysse Nardin Freak ONE

Фото: Ulysse Nardin

TAG Heuer Carrera Chronograph

Фото: Tag Heuer

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Фото: Vacheron Constantin

С 27 марта по 2 апреля салон принял рекордные 40 тыс. человек. Но главное — все-таки не цифры посещений и продаж, весьма благоприятные для швейцарских часовщиков, а сами часы. Одна из тенденций — обилие винтажных моделей. С одной стороны, очень благородно дать возможность клиентам приобрести best of the best. С другой — странно думать, что будущее — в прошлом. Таким же поклоном истории выглядит нарочитое уменьшение размера. Часы за редким исключением больше не растут как на дрожжах. Тут можно увидеть следование азиатскому рынку, а можно — возвращение к истинной часовой элегантности и к часам, наконец-то способным уместиться под манжетой рубашки.

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На выставке Watches &amp; Wonders в Женеве

На выставке Watches & Wonders в Женеве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Van Cleef &amp; Arpels Lady Feerie

Van Cleef & Arpels Lady Feerie

Фото: Van Cleef & Arpels

IWC Ingenieur Automatic 40 Aqua

IWC Ingenieur Automatic 40 Aqua

Фото: IWC

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph

Фото: Jaeger-LeCoultre

Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin

Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin

Фото: Piaget

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox

Фото: Tag Heuer

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Фото: Vacheron Constantin

A. Lange &amp; Sohne Odysseus Chronograph Stainless Steel

A. Lange & Sohne Odysseus Chronograph Stainless Steel

Фото: A. Lange & Sohne

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На выставке Watches & Wonders в Женеве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Van Cleef & Arpels Lady Feerie

Фото: Van Cleef & Arpels

IWC Ingenieur Automatic 40 Aqua

Фото: IWC

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph

Фото: Jaeger-LeCoultre

Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin

Фото: Piaget

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox

Фото: Tag Heuer

Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Фото: Vacheron Constantin

A. Lange & Sohne Odysseus Chronograph Stainless Steel

Фото: A. Lange & Sohne

Столь же заметно увлечение цветными моделями. Цвет теперь не только на циферблатах — благодаря новым материалам корпусов, цветной керамике и цветному сапфировому стеклу часы стали гораздо веселее и разнообразнее. Но вряд ли этот тренд надолго. Мы помним нашествие цвета во второй половине 1990-х. Где они теперь, дети «цветной революции»? Впрочем, и покупатель нынче не тот, что четверть века назад, так что цветные часы образца 2023 года успеют побывать в фаворитах рынка.

Вот чего производители классической механики точно перестали бояться, так это конкуренции со смарт-часами. Армия носителей Apple Watch почти не пересекается с поклонниками традиционных марок. Швейцария в очередной раз спасена — практически без потерь, в отличие от «кварцевого бунта» 1970-х.

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Watches &amp; Wonders в Женеве

Watches & Wonders в Женеве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde

Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde

Фото: Hublot

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante

Фото: Parmigiani

Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-engraved Manual-winding Spring Drive

Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-engraved Manual-winding Spring Drive

Фото: Grand Seiko

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Фото: Montblanc

Vacheron Constantin Overseas Self-winding Diamond-set

Vacheron Constantin Overseas Self-winding Diamond-set

Фото: Vacheron Constantin

Zenith Defy Revival Shadow

Zenith Defy Revival Shadow

Фото: Zenith

Bell &amp; Ross BR-X5 Ice Blue Steel

Bell & Ross BR-X5 Ice Blue Steel

Фото: Bell & Ross

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Watches & Wonders в Женеве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde

Фото: Hublot

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante

Фото: Parmigiani

Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-engraved Manual-winding Spring Drive

Фото: Grand Seiko

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Фото: Montblanc

Vacheron Constantin Overseas Self-winding Diamond-set

Фото: Vacheron Constantin

Zenith Defy Revival Shadow

Фото: Zenith

Bell & Ross BR-X5 Ice Blue Steel

Фото: Bell & Ross

Потихоньку поднимают головы после сложных пандемийных лет новые независимые марки. И хотя пока мы не ожидаем такого же буйства новичков, как в середине 2000-х, опыты обнадеживают: прототип сложных часов новой марки Biver, представленной накануне Watches & Wonders, продан на аукционе Phillips за миллион с лишним франков. Купивший часы американский коллекционер, разумеется, понимал, что он заплатил не за очередную темную лошадку, а за часы, на циферблате которых стоит имя визионера индустрии Жан-Клода Бивера, но это значит, что авторитеты в часовом деле по-прежнему существуют.

Алексей Тарханов, Юрий Хнычкин

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