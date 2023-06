Женева на всех циферблатах

Главный часовой салон мира Watches & Wonders собрал под своей крышей практически все главные часовые марки. К завсегдатаям Женевы из группы Richemont — Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Vacheron Constantin и другим — присоединились Chopard, гиганты моды Hermes и Chanel, бренды группы LVMH TAG Heuer, Hublot и Zenith, а также такие столпы швейцарской часовой промышленности, как Rolex (и его младший брат Tudor) и Patek Philippe.

Tudor Black Bay GMT Фото: Tudor Chopard L.U.C 1860 Фото: Chopard Panerai Radiomir Otto Giorni Фото: Panerai Ulysse Nardin Freak ONE Фото: Ulysse Nardin TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Фото: Vacheron Constantin

С 27 марта по 2 апреля салон принял рекордные 40 тыс. человек. Но главное — все-таки не цифры посещений и продаж, весьма благоприятные для швейцарских часовщиков, а сами часы. Одна из тенденций — обилие винтажных моделей. С одной стороны, очень благородно дать возможность клиентам приобрести best of the best. С другой — странно думать, что будущее — в прошлом. Таким же поклоном истории выглядит нарочитое уменьшение размера. Часы за редким исключением больше не растут как на дрожжах. Тут можно увидеть следование азиатскому рынку, а можно — возвращение к истинной часовой элегантности и к часам, наконец-то способным уместиться под манжетой рубашки.

Van Cleef & Arpels Lady Feerie Фото: Van Cleef & Arpels IWC Ingenieur Automatic 40 Aqua Фото: IWC Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph Фото: Jaeger-LeCoultre Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin Фото: Piaget TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox Фото: Tag Heuer Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Фото: Vacheron Constantin A. Lange & Sohne Odysseus Chronograph Stainless Steel Фото: A. Lange & Sohne

Столь же заметно увлечение цветными моделями. Цвет теперь не только на циферблатах — благодаря новым материалам корпусов, цветной керамике и цветному сапфировому стеклу часы стали гораздо веселее и разнообразнее. Но вряд ли этот тренд надолго. Мы помним нашествие цвета во второй половине 1990-х. Где они теперь, дети «цветной революции»? Впрочем, и покупатель нынче не тот, что четверть века назад, так что цветные часы образца 2023 года успеют побывать в фаворитах рынка.

Вот чего производители классической механики точно перестали бояться, так это конкуренции со смарт-часами. Армия носителей Apple Watch почти не пересекается с поклонниками традиционных марок. Швейцария в очередной раз спасена — практически без потерь, в отличие от «кварцевого бунта» 1970-х.

Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde Фото: Hublot Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante Фото: Parmigiani Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-engraved Manual-winding Spring Drive Фото: Grand Seiko Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date Фото: Montblanc Vacheron Constantin Overseas Self-winding Diamond-set Фото: Vacheron Constantin Zenith Defy Revival Shadow Фото: Zenith Bell & Ross BR-X5 Ice Blue Steel Фото: Bell & Ross

Потихоньку поднимают головы после сложных пандемийных лет новые независимые марки. И хотя пока мы не ожидаем такого же буйства новичков, как в середине 2000-х, опыты обнадеживают: прототип сложных часов новой марки Biver, представленной накануне Watches & Wonders, продан на аукционе Phillips за миллион с лишним франков. Купивший часы американский коллекционер, разумеется, понимал, что он заплатил не за очередную темную лошадку, а за часы, на циферблате которых стоит имя визионера индустрии Жан-Клода Бивера, но это значит, что авторитеты в часовом деле по-прежнему существуют.

Алексей Тарханов, Юрий Хнычкин