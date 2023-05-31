Женева на всех циферблатах

Главный часовой салон мира Watches & Wonders собрал под своей крышей практически все главные часовые марки. К завсегдатаям Женевы из группы Richemont — Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Vacheron Constantin и другим — присоединились Chopard, гиганты моды Hermes и Chanel, бренды группы LVMH TAG Heuer, Hublot и Zenith, а также такие столпы швейцарской часовой промышленности, как Rolex (и его младший брат Tudor) и Patek Philippe.
С 27 марта по 2 апреля салон принял рекордные 40 тыс. человек. Но главное — все-таки не цифры посещений и продаж, весьма благоприятные для швейцарских часовщиков, а сами часы. Одна из тенденций — обилие винтажных моделей. С одной стороны, очень благородно дать возможность клиентам приобрести best of the best. С другой — странно думать, что будущее — в прошлом. Таким же поклоном истории выглядит нарочитое уменьшение размера. Часы за редким исключением больше не растут как на дрожжах. Тут можно увидеть следование азиатскому рынку, а можно — возвращение к истинной часовой элегантности и к часам, наконец-то способным уместиться под манжетой рубашки.
Столь же заметно увлечение цветными моделями. Цвет теперь не только на циферблатах — благодаря новым материалам корпусов, цветной керамике и цветному сапфировому стеклу часы стали гораздо веселее и разнообразнее. Но вряд ли этот тренд надолго. Мы помним нашествие цвета во второй половине 1990-х. Где они теперь, дети «цветной революции»? Впрочем, и покупатель нынче не тот, что четверть века назад, так что цветные часы образца 2023 года успеют побывать в фаворитах рынка.
Вот чего производители классической механики точно перестали бояться, так это конкуренции со смарт-часами. Армия носителей Apple Watch почти не пересекается с поклонниками традиционных марок. Швейцария в очередной раз спасена — практически без потерь, в отличие от «кварцевого бунта» 1970-х.
Потихоньку поднимают головы после сложных пандемийных лет новые независимые марки. И хотя пока мы не ожидаем такого же буйства новичков, как в середине 2000-х, опыты обнадеживают: прототип сложных часов новой марки Biver, представленной накануне Watches & Wonders, продан на аукционе Phillips за миллион с лишним франков. Купивший часы американский коллекционер, разумеется, понимал, что он заплатил не за очередную темную лошадку, а за часы, на циферблате которых стоит имя визионера индустрии Жан-Клода Бивера, но это значит, что авторитеты в часовом деле по-прежнему существуют.