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Вячеслав Гладков рассказал о встрече с семьями раненого добровольца и погибшего мобилизованного

Перед празднованием Дня Победы белгородский губернатор Вячеслав Гладков встретился с несколькими семьями участников специальной военной операции. В частности, он рассказал о добровольце Алексее Линникове, который заключил контракт 19 мая 2022 года, а 7 июня получил тяжелое ранение.

«После прохождения реабилитации вернулся к своей прежней профессии — распределителем работ на местном производстве. Сейчас получил повышение, отдельные слова благодарности руководителю предприятия за такое внимательное отношение. Вернуться к мирной жизни Алексею помогает жена Ольга, семья вместе преодолевает все трудности,- написал о нем господин Гладков. - Мы понимаем, что уже сейчас нужны новые практики и методики адаптации людей, вернувшихся после боевых действий. Надо подумать и обсудить с ветеранами возможность открытия центров сопровождения бывших военнослужащих на базе наших муниципалитетов».

Также глава региона встретился с супругой мобилизованного, который погиб в зоне СВО. Аналогичную встречу сегодня провел и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что проведал вдову Вадима Смолякова, который погиб этой весной, выполняя боевые задачи: «У Вадима осталось двое дочерей. Договорились быть на связи по любым вопросам».

Владимир Зоркий

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