Кыргызстан откроет генконсульство в Петербурге

Кыргызстан откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе президента страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перед началом заседания Совета глав государств-участников СНГ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перед началом заседания Совета глав государств-участников СНГ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики»,— говорится в заявлении президента Садыра Жапарова. Соответствующий указ уже подписан им. В пресс-службе отметили, что генконсульства открываются «в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России» граждан Кыргызской Республики.

На данный момент в России открыто три генеральных консульства Кыргызстана — в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Консульства имеются еще в нескольких городах — в Краснодаре, Томске, Южно-Сахалинстке, Воронеже, Хабаровске, Оренбурге и Владивостоке.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте