В огород жителя Тамани упал неизвестный объект, территория оцеплена

В станице Тамань (Темрюкский район Кубани) в огород местного жителя упал неизвестный объект, сообщает оперштаб региона. Фото с места происшествия публикует Kub Mash.

Как утверждают очевидцы, перед падением предмета был слышен хлопок. СМИ сообщают о работе системы ПВО. Однако версия про падение дрона пока официально не подтверждена.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю отметили, что силы и средства ведомства на место инцидента в Тамани не привлекались.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района, падение неизвестного предмета на придомовую территорию зафиксировали в 16:30. «Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении.

В ночь со 2 на 3 мая под Таманью из-за падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара превысила 1,2 тыс.кв.м.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram