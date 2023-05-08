Власти Крымского района готовятся к возможным подтоплениям

В Крымском районе Кубани введен режим повышенной готовности из-за ливней, сообщил в своих соцсетях районный глава Сергей Лесь.
Фото: Сергей Лесь
«Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства», — говорится в сообщении властей.
За уровнем воды в местных реках круглосуточно следят специалисты Единой дежурной диспетчерской смены. На странице главы Крымского района во «Вконтакте» для жителей станиц и поселков опубликованы телефоны горячих линий.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие двое суток на Кубани ожидаются сильные дожди.
Читайте нас в Telegram