ФК «Сочи» проиграл «Локомотиву» в матче 26-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Москве уступил «Локомотиву». Матч закончился со счетом 3:0.

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Москвичи вышли вперед на 41-й минуте после точного удара Наира Тикнизяна. В добавленное время к первому тайму «железнодорожники» удвоили преимущество, когда отличился Артем Карпукас. На 76-й минуте мяч в ворота «Сочи» забил нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. В итоге победа «Локомотива» со счетом 3:0.

После 26-го тура «барсы» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 14 мая на своем поле с «Ростовом».

Евгений Леонтьев

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