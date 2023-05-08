Скончался петербургский актер Сергей Дрейден

Петербургский актер Сергей Дрейден скончался в возрасте 81 года. Он играл в театральных постановках, а также в кино, в том числе в фильмах Юрия Мамина, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова. О его смерти 8 мая сообщили в Большом драматическом театре им. Товстоногова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер театра и кино Сергей Дрейден в постановке на сцене театра «Приют комедианта»

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Актер театра и кино Сергей Дрейден в постановке на сцене театра «Приют комедианта»

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

О причинах смерти не сообщается. Сергей Дрейден был приглашенным актером БДТ. 31 мая актер должен был выйти на сцену в постановке Андрея Могучего «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Господин Дрейден играл в нем одну из главных ролей.

Актер служил в нескольких театрах Петербурга — в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина, Театре на Литейном, «Приюте комедианта», ТЮЗе, а также в Театре комедии. Кроме того, он снимался в фильмах, в том числе в «Русском ковчеге» Сокурова, «Петровах в гриппе» Серебренникова, «Окне в Париж» Мамина, «Маленьких трагедиях» Евтеевой и др.