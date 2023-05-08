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В Оренбурге арестовали директора парка аттракционов, где рухнула карусель с людьми

Дзержинский районный суд Оренбурга принял решение арестовать директора ООО «Аттракцион-Сервис» после того, как в парке 50-летия СССР рухнула карусель с людьми. Бизнесмен будет находиться в СИЗО до 7 июля 2023 года.

В результате падения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, включая 12 детей. В крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя девушка. Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Аттракцион не был зарегистрирован в Гостехнадзоре. При этом сам парк развлечений открылся раньше положенного срока.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

Андрей Сазонов

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