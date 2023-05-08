Возле «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство с прогулочными зонами у Финского залива, арт-объектами и деревянным амфитеатром. Об этом 8 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Центром открытого пространства стал зеркальный арт-объект «Перо», он находится внутри амфитеатра. На набережной открыты отдельные дорожки для езды на велосипедах, а также обустроены специальные спуски к воде. Как заявляют в Смольном, на территории пространства высадили несколько сотен деревьев, а также установили контейнеры для раздельного сбора мусора.

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