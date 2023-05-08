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Автопробег «Бессмертный автополк» прошел в Новороссийске

В Новороссийске в патриотическом пробеге «Бессмертного автополка» принял участие 231 автомобиль. Об этом сообщает администрация города-героя.

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Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: Pixabay

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Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: Pixabay

Автопробег был посвящен приближающемуся Дню Победы. Он стартовал от памятника «Передний край» в селе Мысхако, колонна направилась в сторону музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».

Горожане украсили машины флагами, патриотическими плакатами и портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Принять участие в автопробеге могли все желающие, отмечает пресс-служба мэрии.

Аналогичный автопробег прошел в кубанской столице, сообщают краснодарские СМИ.

Михаил Волкодав

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