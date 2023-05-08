Неразорвавшийся снаряд нашли в обстрелянном детском саду в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности о последствиях вчерашнего обстрела приграничного поселка Теткино Глушковского района. По данным главы региона, под огонь ВСУ попал детский сад, а сегодня группа разминирования нашла в нем неразорвавшийся снаряд. Его уже вынесли из соцучреждения.

«Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать»,— написал господин Старовойт в своем telegram-канале

Губернатор ждет, что «неонацисты наверняка попытаются испортить» и завтрашний праздник 9 мая: «Будем максимально бдительны».

Напомним, 7 мая власти насчитали 7 «прилетов» в поселок Теткино. В результате обстрела были повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шести домов, газовая труба, а в части зданий пропала электроэнергия.

Сергей Калашников

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