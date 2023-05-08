Власти Кубани вручили главе Геленджика документ о присвоении городу звания воинской доблести

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о передаче главе Геленджика Алексею Богодистову Почетного знака и свидетельства о присвоении курорту звания «Город воинской доблести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кубани Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Кубани Вениамина Кондратьева

Это произошло в ходе торжественного мероприятия в честь Дня Победы, которое сегодня прошло в Краснодаре.

«Это заслуженное признание неоценимого вклада в Великую Победу. Город отправил на фронт 7 тысяч жителей, выстоял во время бомбардировок, лечил, возвращал в строй раненых и помогал фронту. Поздравляю всех геленджичан с этим событием», - написал глава Кубани в своем Telegram.

Алексей Богодистов, в свою очередь, в своем канале отметил, что для жителей Геленджика, ветеранов Великой Отечественной войны войны и их и потомков - это самый главный подарок к празднику.

Решение о присвоении Геленджику звания города воинской доблести было принято в конце апреля депутатами Законодательного собрания Краснодарского края.

Михаил Волкодав

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