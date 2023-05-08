В Кургане отменили парад и салют 9 мая

Парад и фейерверк в честь Дня Победы в Кургане не состоятся. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Вадим Шумков. Глава региона объяснил это решение пожарами, охватившими Зауралье, и их последствиями.

«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно»,- говорится в сообщении господина Шумкова.

Губернатор отметил, что ситуация с пожарами в Курганской области «очень непростая». Вчера во второй половине дня «пригород загорелся сразу с нескольких сторон практически в одно время». Самая сложная ситуация сложилась вдоль шоссе Тюнина, где, по словам губернатора, «огненный смерч местами высотой свыше 10 метров несколько часов крутило с обеих сторон от шоссе, где находилось несколько десятков садовых товариществ с жилыми и брошенными домами, а также микрорайон Смолино».

Среди пострадавших населенных пунктов деревня Плоская и село Юлдус Шадринского округа, несколько сел в Каргапольском и Шатровском округах. «Удалось отстоять ряд пригородных микрорайонов и Восточный микрорайон города, населенных пунктов в целом ряде округов,- добавил Вадим Шумков. – Огромное количество людей, потерявших имущество. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие».

С 7 мая на всей территории Курганской области из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.