Центр Петербурга будет перекрыт из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы

Движение в центре Санкт-Петербурга 8 мая будет перекрыто из-за репетиции мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В городе будут перекрыты участок Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С 15:00 8 мая по 12:30 9 мая будут также закрыты набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Дворцовая набережная, набережная Зимней канавки, а также Миллионная улица, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Общественный транспорт, проходящий через перекрытые участки дороги, будут ходить в объезд или по укороченным маршрутам. На прошлой неделе были введены ограничения на остановку транспорта на отрезке набережной Мойки, в проезде на Дворцовой площади и участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Они продлятся до 9 мая и будут сняты после проведения парада.

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