ГИМС остановила небезопасные детские соревнования на парусниках на Краснодарском водохранилище

Государственная инспекция по маломерным судам остановила проведение детских соревнований по парусному спорту, проводившихся на Краснодарском водохранилище снарушением требований безопасности. Об этом сообщает ГУМЧС по Адыгее.
Фото: пресс-служба ГУМЧС по Адыгее
По данным спасателей, на воде находились одновременно 20 парусных лодок с детьми из Краснодара.
«Ухудшение погодных условий не позволяли качественно и безопасно проводить соревнования. Двое ребят не смогли справиться с управлением, и их стало уносить в сторону шлюзов. Благодаря быстрым и правильным действиям сотрудников ГИМС дети были благополучно доставлены на берег, трагедии удалось избежать», - уточняется в релизе.
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