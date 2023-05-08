В Челябинской области 17 подтвержденных случаев кори

В Челябинской области на сегодняшний день 17 человек, у которых подтверждена корь. Еще 16 жителей региона под подозрением на инфекцию, сообщила в telegram-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Анализы для подтверждения диагноза направляются в лабораторию в Уфу, отметила она.

«После каждого выявленного случая Роспотребнадзор выявляет круг контактных лиц, и начинается так называемая подчищающая иммунизация, - пишет вице-губернатор. – Она очень важна, поскольку позволяет не допустить распространения заболевания. Препараты для вакцинации в наших медучреждениях есть в достаточном количестве. Поэтому, если к вам постучался в дверь медработник и сообщил, что в вашем доме или на работе есть заразившийся корью, нужно пройти вакцинацию».