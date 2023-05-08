Прокуратура требует отремонтировать лифты в надземных переходах в Ярославле

Проверка прокуратуры Фрунзенского района подтвердила, что лифты в надземных переходах на Московском проспекте в Ярославле не работают. О совместном рейде с ОНФ сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Лифт в надземном переходе
Фото: Прокуратура Ярославской области
Представители прокуратуры и ОНФ проверили работу всех надземных пешеходных переходов на Московском проспекте.
«Установлено, что лифтовое оборудование находится в неисправном состоянии, что создает препятствия в пользовании переходами для маломобильных граждан, пешеходов с колясками. Кроме того, в переходах отсутствуют информационные таблички с контактами специализированной обслуживающей организации»,— рассказали в региональной прокуратуре.
После проверки в мэрию Ярославля внесено представление об устранении выявленных нарушений, вопрос остается на контроле районной прокуратуры.