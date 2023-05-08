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Прокуратура требует отремонтировать лифты в надземных переходах в Ярославле

Проверка прокуратуры Фрунзенского района подтвердила, что лифты в надземных переходах на Московском проспекте в Ярославле не работают. О совместном рейде с ОНФ сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Лифт в надземном переходе

Лифт в надземном переходе

Фото: Прокуратура Ярославской области

Лифт в надземном переходе

Фото: Прокуратура Ярославской области

Представители прокуратуры и ОНФ проверили работу всех надземных пешеходных переходов на Московском проспекте.

«Установлено, что лифтовое оборудование находится в неисправном состоянии, что создает препятствия в пользовании переходами для маломобильных граждан, пешеходов с колясками. Кроме того, в переходах отсутствуют информационные таблички с контактами специализированной обслуживающей организации»,— рассказали в региональной прокуратуре.

После проверки в мэрию Ярославля внесено представление об устранении выявленных нарушений, вопрос остается на контроле районной прокуратуры.

Андрей Иванов

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