Прокуратура требует отремонтировать лифты в надземных переходах в Ярославле

Проверка прокуратуры Фрунзенского района подтвердила, что лифты в надземных переходах на Московском проспекте в Ярославле не работают. О совместном рейде с ОНФ сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лифт в надземном переходе

Фото: Прокуратура Ярославской области Лифт в надземном переходе

Фото: Прокуратура Ярославской области

Представители прокуратуры и ОНФ проверили работу всех надземных пешеходных переходов на Московском проспекте.

«Установлено, что лифтовое оборудование находится в неисправном состоянии, что создает препятствия в пользовании переходами для маломобильных граждан, пешеходов с колясками. Кроме того, в переходах отсутствуют информационные таблички с контактами специализированной обслуживающей организации»,— рассказали в региональной прокуратуре.

После проверки в мэрию Ярославля внесено представление об устранении выявленных нарушений, вопрос остается на контроле районной прокуратуры.

Андрей Иванов