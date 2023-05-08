«Трактор» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил соглашение на один сезон с защитником Виктором Антипиным, сообщает пресс-служба команды.

Виктору Антипину 30 лет. Игрок начинал карьеру в магнитогорском «Металлурге, где выступал до 2017 года и дважды становился обладателем Кубка Гагарина – в 2014 и 2016 годах. Затем один сезон провел в НХЛ в «Баффало сэйбрз», после чего вернулся в КХЛ. В России, кроме «Металлурга», представлял также клубы СКА, «Витязь» и «Салават Юлаев».

«Антипин очень опытный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу и способен уверенно действовать при разных ситуациях на льду, - комментирует генеральный менеджер клуба Алексей Волков. – После нашего разговора с Виктором мы поняли, что совместно хотим получить от этого сотрудничества. У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом».