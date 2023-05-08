На трассе под Анапой открыли привал, где будут бесплатно кормить направляющихся на СВО

На трассе под Анапой в районе Джигинского кольца открыли «Солдатский привал», где будут бесплатно кормить военных направляющихся в зону СВО и возвращающихся оттуда. Об этом рассказал Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье» Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

Создать привал предложили местные жительницы — жены кадровых военнослужащих и мобилизованных. Их поддержала местная администрация, казаки, предприниматели и здешний актив. Сообщается, что поддержал инициативу и глава Анапы Василий Швец, пообещавший помощь с поставкой продуктов.

В сообщении говорится, что на «Солдатском привале» организован пункт приема гуманитарной помощи.

Андрей Петров

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