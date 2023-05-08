В Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -5 градусов

Синоптики уральского Гидрометцентра прогнозируют ночные заморозки в Свердловской области до середины недели. Во вторник, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0°…+3°, местами заморозки до -5°. Днем она поднимется до 9°…14°. Ветер западный, северо-западный с порывами 5-10 м/с, в горах местами — до 15 м/с.

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В среду, 10 мая, в регионе прогнозируют местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0°…+5°, заморозки до -5°. Днем ожидается потепление до 12°…17°. Ветер ночью западный с порывами 3-8 м/с, днем — неустойчивый слабый.

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