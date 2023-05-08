В Воронежской области похоронили погибшего мобилизованного

В селе Михнево Нижнедевицкого района Воронежской области простились с мобилизованным рядовым мотострелкового отделения Юрием Стародубцевым. Он погиб «при выполнении боевого задания» на территории Донецкой народной республики 23 марта, подтвердили в районной администрации.

Юрий Стародубцев родился в 1979 году в хуторе Плотницком Михневского поселения. После окончания местной средней школы проходил срочную службу в ракетных войсках в Нижнем Новгороде. Был мобилизован 22 октября 2022 года, до этого работал в Воронеже охранником. У него осталась взрослая дочь.

«Наш земляк погиб как настоящий мужчина»,— сказал в речи на похоронах глава района Владимир Просветов

Вчера двух погибших на Украине военнослужащих также похоронили в Курской области.

Сергей Калашников

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