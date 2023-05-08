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Больше 30 участков затоплены из-за жаркой погоды в деревне в Красноярском крае

Из-за интенсивного таяния снега в верховьях рек Большой Кемчуг и Жуковка 8 мая оказался затоплен 31 приусадебный участок в деревне Большой Кемчуг Козульского района Красноярского края. По данным управления МЧС в регионе, на них проживают 38 человек, в том числе три ребенка, 15 участков используются как дачные.

В ведомстве уточнили, что на место выехали представители МЧС, полиции и администрации района. В расположенном рядом поселке Козулька приведены в готовность два пункта временного размещения, но жители Большого Кемчуга пока предпочли остановиться у родственников.

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Илья Николаев

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