В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге четырех машин

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге четырех автомобилей на улице Десантников, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина ранее находился в колонии после похожего эпизода.

Как сообщают в петербургской полиции, вечером 7 мая в отделение МВД по Красносельскому району позвонил очевидец и сообщил о пожаре на улице Десантников. Сотрудники зафиксировали следы поджога на четырех автомобилях — «УАЗ 22069-04», «Рено Дастер», «УАЗ Патриот», «Пежо 408». Пострадавших нет. На месте случившегося обнаружили горючее и обгорелую тряпку.

В тот же день был задержан 58-летний петербуржец по подозрению в поджоге. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). Ранее он был судим по этой же статье. Решается вопрос избрания меры пресечения.

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