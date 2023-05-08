Жители многоэтажки в Новороссийске заставили власти перекрасить желто-синие лавочки

В Южном районе Новороссийска патриотически настроенные местные жители пожаловались на то, что при покраске лавочки в одном из дворов используются желтый и голубой цвета, в результате властям пришлось распорядиться о перекраске скамейки. Об этом сообщает администрация района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-кнал администрации Южного района Новороссийска Фото: Telegram-кнал администрации Южного района Новороссийска

Работники администрации района написали в своем Telegram-канале, что жители напрасно придали ситуации «политическую окраску», так как городское благоустройство вне политики.

«Провокационного подтекста искать в этом точно не стоит. Его там нет. Для нас важно, чтобы все дворы нашего района были чистыми, красивыми, благоустроенными и ухоженными. Для покраски элементов благоустройства дворовых территорий, как обычно, используем просто яркие, насыщенные цвета. Патриотический настрой жителей Новороссийска заслуживает уважения. Чтобы рассеять все сомнения встревоженных горожан, поручил перекрасить лавочку в другие цвета. Рабочие покраску уже завершили»,— цитируется в сообщении и. о. главы Южного района Андрей Романченко.

На опубликованном видео видно, как рабочий закрашивает рейки лавочки, ранее покрашенные желтым цветом, синей краской.

Михаил Волкодав

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