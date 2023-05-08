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Прикамский комбинат «Еврохима» по итогам 2022 года в три раза увеличил чистую прибыль

ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат» отчиталось о финансовых результатах за минувший год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия выросла в 2,2 раза – с 51,51 млрд руб. в 2021 году до 116,31 млрд руб. в 2022-ом. Также «Еврохим-УКК» в 3,1 раза нарастило чистую прибыль – с 29,95 млрд руб. в 2021 году до 93,57 млрд руб. в 2022-ом.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» начал добычу калия на Верхнекамском месторождении калийных солей в 2018 году. Тогда деятельность компании оказалась глубоко убыточной: 9,8 млрд руб.

Усольский калийный комбинат выпускает более 2,4 млн тонн хлористого калия в год. Предприятие отрабатывает Палашерский участок и часть Балахонцевского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. В этом году Усольский калийный завершил геологоразведочные работы Белопашнинского участка Верхнекамского месторождения. По материалам проведенных работ Госкомиссия Министерства природных ресурсов и экологии РФ утвердила прирост запасов сильвинита предприятия на 55% от имеющихся. C учетом новых данных по Белопашнинскому участку, суммарные запасы калийных солей позволят продлить работу рудника предприятия на 25 лет.

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