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Подозреваемому в покушении на Захара Прилепина предъявлено обвинение

Следствие ходатайствует об аресте Александра Пермякова, задержанного по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), сообщили в Следственном комитете РФ.

Автомобиль господина Прилепина подорвали 6 мая в районе поселка Пионерский. Охранник писателя Александр Шубин погиб, Захар Прилепин получил травмы ног и был госпитализирован.

Задержанный Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию СБУ. На пути следования автомобиля писателя он заложил две мины и привел их в действие дистанционно.

Владимир Зубарев

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