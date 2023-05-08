В Удмуртии отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Удмуртии с 4 мая отменили ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение, подписанное временно исполняющим обязанности главы региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Напомним, 18 марта 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. В частности, изначально речь шла о запрете проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. Отменялись и командировки за пределы России. Позднее документ претерпел ряд изменений.