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В Удмуртии отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Удмуртии с 4 мая отменили ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение, подписанное временно исполняющим обязанности главы региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте правительства республики.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Напомним, 18 марта 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. В частности, изначально речь шла о запрете проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. Отменялись и командировки за пределы России. Позднее документ претерпел ряд изменений.

Хроника коронавируса в Удмуртии

Хроника коронавируса в Удмуртии

В Удмуртии на 8 ноября зарегистрировали 223 873 случая заражения новым видом коронавируса, 4 134 человека скончались, 217 896 пациентов вылечились. Какие меры предпринимаются властями и бизнесом — в материале “Ъ-Удмуртия”.

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