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Лук и капуста стали лидерами роста цен в ярославских магазинах

За пять недель белокочанная капуста в Ярославской области подорожала на 36,66%, за этот же период репчатый лук вырос в цене на 29,8%. Данные мониторинга средних цен с 27 марта по 2 мая приводит Ярославльстат.

Лук и капуста в ярославском магазине

Лук и капуста в ярославском магазине

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Лук и капуста в ярославском магазине

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

27 марта средняя цена килограмма белокочанной капусты в Ярославле составляла 22 руб. 83 коп, а 2 мая килограмм стоил уже 31 руб.20 коп. Значительный рост стоимости свежей капусты пришелся на последние две недели апреля, когда по сравнению с предыдущей неделей цена росла на 10,24 и 18,87%.

Если брать репчатый лук, то по данным Ярославльстата его средняя цена 27 марта составляла 57 руб. 6 коп. за кг, 2 мая тот же товар в ярославских магазинах стоил уже 74 руб. 7 коп. Значительный рост стоимости также приходится на последние две недели, когда в процентом соотношении к предыдущей семидневке лук дорожал на 6,84 и 17,18%.

Лидером роста последней недели стала морковь. По данным Ярославльстата 2 мая средняя цена килограмма корнеплода составила 50 руб. 24 коп, неделей ранее — 45 руб. 16 коп. Таким образом, за 7 дней средняя цена моркови выросла на 11,18%. Ярославльстат проводит еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары по 44 позициям.

Андрей Иванов

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