В Ярославле почти три часа тушили дом на берегу Которосли

В Ярославле более 2,5 часов горел заброшенный двухэтажный дом на берегу реки Которосль. О пожаре рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на берегу Которосли

Фото: vk.com / Жесть Ярославль Пожар на берегу Которосли

Фото: vk.com / Жесть Ярославль

Расселенный дом загорелся около 15:20 дня 7 мая. На 2-ю Закоторосльную набережную выехали 7 пожарных машин, на месте работали 27 сотрудников МЧС. С пожаром справились к 18:00 вечера 7 мая.

Дом получил серьезные повреждения. В результате пожара уничтожена кровля на площади 150 кв. м., поврежден второй этаж на площади в 100 кв. м. Пострадавших нет. Причины пожара в расселенном доме устанавливаются.

Андрей Иванов