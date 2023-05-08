Четверо туристов из Москвы при попытке сжечь клеща устроили пожар в Прибайкальском национальном парке

На территории Прибайкальского национального парка (Иркутская область) специалисты ликвидируют лесной пожар, который устроили туристы из Москвы. О возгорании в Маритуйском лесничестве 7 мая сообщил диспетчер единой диспетчерской службы.

Прибывшие на место пожарные десантники ФБУ «Авиалесоохрана» выяснили, что возгорание произошло по вине туристов. «Огонь в национальный парк пришел со стороны железной дороги: там четверо туристов из Москвы, пытаясь уничтожить снятого с одежды клеща, не смогли справиться с разошедшимся пламенем и сами позвонили спасателям», - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Посетителям грозит административная ответственность, а после тушения пожара и оценки ущерба возможно и уголовная.

По последним данным на 15:25 местного времени 7 мая, пожар не ликвидирован, в связи с чем закрыты маршруты вблизи «Кругобайкальской железной дороги».

6 мая 2023 года на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях.

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Лолита Белова