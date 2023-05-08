Жителям Абакана МЧС рекомендовало не выходить из дома из-за лесных пожаров

В Абакане из-за смога и гари от лесных пожаров региональный МЧС порекомендовал местному населению из группы риска воздержаться от прогулок.

Город сегодня ночью накрыл дым и запах гари, сообщает МЧС по Республике Хакасия. «Виной тому пожар, который произошел ночью на необитаемом острове посреди реки Енисей. Подъехать огнеборцам на остров было невозможно, поэтому расчет производил окарауливание пожара на берегу», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Местному населению из группы риска спасатели порекомендовали пить больше воды, не употреблять алкоголь, носить продуваемую одежду, не надевать галстуки и не затягивать пояса и ремни.

В республике в настоящее время действует особый противопожарный режим. По данным МЧС региона, за минувшие сутки зарегистрированы 20 пожаров.

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Лолита Белова