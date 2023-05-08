Пермская нефтедобывающая компания «Уралойл» перешла под контроль «ЛУКОЙЛ-Коми»

Пермская нефтедобывающая дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» - ООО «Уралойл» - вновь сменила учредителя. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», с 4 мая бенефициаром «Уралойла» вместо ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стало ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». «ЛУКОЙЛ-Коми» зарегистрировано в Усинске Республики Коми.

По состоянию на октябрь 2022 год «Уралойл» имела 39 лицензий на геологическое изучение и(или) разведку и добычу углеводородного сырья. Годовой объем добычи компании составлял около 0,5 млн тонн нефти. Минувшей осенью «Уралойл» уже меняло учредителя. Тогда 100% долей в уставном капитале компании перешли к столичному ООО «Югранефтепром-Инвест» от ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочернего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь. ООО «Югранефтепром-Инвест» подконтрольно ПАО «ЛУКОЙЛ».

Переподчинение пермского «Ураойла» компании «ЛУКОЙЛ-Коми» перешло на фоне информации о возможном присоединении к «ЛУКОЙЛ-Перми» компании «ЛУКОЙЛ-Коми», разрабатывающей нефтяные месторождения в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Источники сообщали, что присоединить «ЛУКОЙЛ-Коми» к «ЛУКОЙЛ-Пермь» планируется из-за низкой эффективности и неудовлетворительных финансовых показателей первого предприятия — якобы холдинг намерен избавиться от убыточного юрлица путем его слияния с более устойчивым.