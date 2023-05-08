Землетрясение произошло в акватории озера Байкал

Землетрясение произошло 7 мая в районе озера Байкал. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, эпицентр находился в 22 км от поселка Оймур Республики Бурятия. Сайт Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщает, что сейсмособытие произошло в 22:07 по местному времени.

По данным МЧС, в эпицентре интенсивность составила 6,1 баллов. В Иркутском и Ольхонском районах ощутимость составила 3 балла. Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Также толчки ощущались на территории семи муниципальных образований Республики Бурятия (Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы и г. Улан-Удэ), уточнили в ГУ МЧС Бурятии.

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Анна Егорова