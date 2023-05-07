Во время масштабных пожаров в Зауралье погибли три человека

В Курганской области сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в связи с масштабными пожарами. Погибли как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«7 мая 2023 года в ряде жилых, дачных поселках и населенных пунктах Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате пожара погибли три человека, точное число погибших устанавливается»,– сообщает ведомство. По версии следствия, распространение огня стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период.

На местах происшествий работают следователи СКР. В ходе расследования будут проведены пожарно-технические и другие необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Тушение пожаров продолжается.