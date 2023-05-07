Власти Воронежа уже с 8 мая в целях безопасности перекрывают движение по проспекту Революции

«В целях обеспечения безопасности горожан» схема организации дорожного движения в центральной части Воронежа будет временно скорректирована, в том числе - перекрыто движение по проспекту Революции, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местные власти напомнили, что требования безопасности предусматривают запрет на ношение оружия, хранение боеприпасов, колющих и режущих предметов, взрывных устройств, ядовитых, огнеопасных и пиротехнических веществ, также «будут выявляться лица, употребляющие в общественных местах алкогольную и спиртосодержащую продукцию». Система «Безопасный город» должна обеспечивать видеофиксацию всего происходящего.

В мэрии обратили внимание, что уже с 05:00 8 мая нельзя будет проехать по проспекту Революции (от ул. Степана Разина до ул. Карла Маркса), улице Карла Маркса (от улицы Театральная до проспекта Революции), улице 25 Октября (от улицы Пятницкого до проспекта Революции), улице Чайковского (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса), улице Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции). На указанных улицах будет запрещена и парковка.

Кроме того, с 00:00 до 14:00 9 мая будет закрыто движение транспорта на участках улиц Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе), Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова), площади Ленина, Театральном проезде, проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина), улицах Кардашова, Красноармейской (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской).

С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая будет запрещена парковка на участках улиц Плехановской (от улицы Пушкинской до Университетской площади), Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова), Платонова (от улицы Кирова до Университетской площади), площади Ленина, улице Кардашова, Театральном проезде, Университетской площади, улице Красноармейской (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской), проезде от улицы Платонова к дому №36 по улице Орджоникидзе, Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Куцыгина).

В связи с этим движение городского общественного транспорта будет скорректировано. Автобусные маршруты до 14:00 будут направлены следующим образом:

– № 1КВ с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– № 1КС с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовско, проспекту Революции далее по маршруту;

– №3, 50, 51, 89 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

– № 5А с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной далее по маршруту;

– №№ 8, 90, 97 с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской далее по маршрутам;

– № 9КА с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;

– № 9КС с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

– №№ 13, 20, 52 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

– № 21 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршруту;

– № 27 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;

– № 29 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– №№ 25, 35 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршрутам;

– № 32 с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;

– №№ 37, 49М с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

– №№ 48, 86 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улице 20-летия Октября далее по маршрутам;

– № 49 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– № 59 с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту;

– № 69 с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

– №№ 70, 88 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

– № 80 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту.

Также будет отключена контактная сеть и приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.

Владимир Зоркий