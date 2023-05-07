Режим ЧС ввели на территории всей Курганской области из-за пожаров

С 7 мая на территории всей Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков, сообщает пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале.

По данным ГУ МЧС России по региону, в Курганской области увеличена группировка сил и средств для борьбы с пожарами. В Зауралье прибыл самолет ИЛ-76, в ближайшее время должны приехать аэромобильные группировки из Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный Челябинской области) и Ногинского учебно-спасательного центра. Общая численность сил и средств составит 1000 человек и около 250 единиц техники.