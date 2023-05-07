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В зоопарк Ярославля привезли беспомощных лосят

В МАУ «Ярославский зоопарк» из Любимского района привезли лосят, оставшихся без мамы. Об этом в социальных сетях рассказал директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

Директор зоопарка с лосенком

Директор зоопарка с лосенком

Фото: Теймураз Бараташвили

Директор зоопарка с лосенком

Фото: Теймураз Бараташвили

По его словам, в зоопарк Ярославля 6 мая позвонили охотники из Любимского района и рассказали о маленьких лосятах. Беспомощные животные сами вышли к людям. Еще сутки охотники надеялись увидеть лосиху, но она так и не вышла.

«Когда они поняли, что лосиха не выйдет, они привезли их к нам в зоопарк. Мы их кормим, ставим на ноги, помогаем адаптироваться. И, возможно, они будут членами нашей большой семьи. Хочется передать огромное спасибо тем охотникам, которые оказались неравнодушны к нашим маленьким друзьям и не оставили их в лесу без родителей», - сказал директор «Ярославского зоопарка» Теймураз Бараташвили.

Андрей Иванов

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