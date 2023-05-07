«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов» в 26-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 26 тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Счет на 16-й минуте открыли гости. После сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол гол забил аргентинский нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. Однако на 32-й минуте самарцы остались в меньшинстве. После второй желтой карточки с поля был удален нападающий Владимир Писарский.

«Краснодару» удалось сравнять счет на 36-й минуте: Сергей Волков получил мяч после рикошета из вратарской и головой поразил ворота. Почти до самого конца встречи счет на табло так и оставался ничейным, но на 89-й минуте победный гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Победа над «Крыльями Советов» позволила «быкам» подняться на шестое место в турнирной таблице. Сейчас «Краснодар» имеет в активе 42 очка, у его соперников – 25 очков и 12-е место. Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут 13 мая выездным матчем против санкт-петербургского «Зенита», который 7 мая досрочно в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Александр Орлов

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