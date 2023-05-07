В деревне Юлдус Курганской области загорелись 20 домов и школа

В Курганской области природный пожар перешел на дома деревни Юлдус Шадринского округа. Огнем охвачены 20 строений и местная школа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших в результате пожара нет. Жителей деревни ранее эвакуировали. Ликвидация пожара продолжается.

7 мая из-за сильного ветра в Курганской области резко увеличилось количество природных пожаров. Сейчас проводится превентивная эвакуация жителей микрорайонов Малое Чаусово и Глинки в Кургане. Ранее эвакуировали жителей микрорайонов Увал, Тополя и ближайших СНТ. Из-за сильного задымления перекрыта трасса «Иртыш».