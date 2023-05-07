Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В случае ранения строителям фортификационных сооружений в Крыму выплатят компенсацию

Выплаты из бюджета Крыма могут получить те жители, которые оборудовали рубежи на территории полуострова и получили при этом ранение, об этом сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты республики Данила Стадника.

Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

«Это мера реализуется за счет средств республиканского бюджета. В случае легкого ранения пострадавшим будет выплачиваться 100 тыс. руб., в случае тяжелого — 200 тыс. руб.»,— отметил Данил Стадник.

На материальную поддержку также смогут рассчитывать военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы, которые принимали участие в СВО и получили травмы, ранения или контузии.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале строительства оборонительной линии в Крыму в ноябре прошлого года. Власти республики заявляли, что фортификационные сооружения планируется достроить к середине апреля. 22 февраля глава региона сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил фортификацию Крыма.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...