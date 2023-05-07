В скачках на приз главы Адыгеи в Майкопе одержал победу гнедой скакун Лимит

На конноспортивном празднике в Адыгее на скачках разыграли приз главы республики, победу одержал гнедой скакун по кличке Лимит. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Жокей пришедшего первым коня — Айдамир Шегушев, владелец — Анзор Кубашичев, тренер Артур Пшизов. Дистанция заезда на приз главы Адыгеи составляла 1800 метров, призовой фонд — 500 тыс. руб. Всего в состязании участвовали 12 жеребцов-трехлеток чистокровных верховых пород. Победителей наградил глава республики Мурат Кумпилов.

Конноспортивные состязания на республиканском ипподроме в Майкопе прошли в субботу в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в программе было заявлено семь скаковых дистанций с участием лошадей английской, арабской и кабардинской (черкесской) пород.

На празднике также состоялись заезды на призы в честь Дня Победы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героя Труда России, известного в республике писателя Исхака Машбаша. Кроме того, участники соревнований поборолись и за призы, учрежденные кабинетом министров и Госсоветом-Хасэ Адыгеи.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram