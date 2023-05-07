В Перми реставрируют сбитый над Керченским проливом во время ВОВ боевой самолет

В Перми начали восстанавливать поднятый со дна Керченского пролива самолет Ил-2 — советский штурмовик времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, предполагается, что самолет будет аутентичным памятником, собранным из «родных» деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающееся кабиной и пулеметно-пушечным вооружением. Планируется, что в дальнейшем его будут демонстрировать на выставках и задействовать в съемках фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Штурмовик был обнаружен на глубине 10 метров, под водой он провел около 80 лет. Какое именно повреждение стало причиной падения этого самолета, еще выясняется, но, судя по следам на корпусе, он активно участвовал в боях и был сбит атаковавшим его истребителем. В ближайшее время специалисты проведут дефектацию, описание, подбор технической документации и последовательную консервацию самолета, а затем начнут реставрировать детали для его восстановления.