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В результате ДТП в Туапсинском районе пострадал десятимесячный ребенок

Десятимесячный ребенок получил травмы в ДТП на автодороге Краснодар — Джубга в Туапсинском районе, об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю. Младенца от сильных травм спасло автокресло.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Известно, что 20-летний водитель «Лада Приора», ехавший со стороны Краснодара в сторону Джубги, выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с Chery Tiggo 7. Оба водителя и два пассажира, в том числе младенец, пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в поселке Энем произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал трехмесячный ребенок. По словам очевидцев, авария предварительно произошла из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ не пропустил автомобиль Chevrolet.

Андрей Ульченко

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