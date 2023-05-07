В Березниках восстанавливают водоснабжение после масштабного отключения

В Березниках возобновлена подача электричества на водозабор «Усолка», из-за отсутствия напряжения на котором в городе сегодня произошло масштабное отключение воды. Как сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Алексей Казаченко, в настоящее время идет подключение насосов и заполнение системы. «С 6 утра разгребаем очередной коммунальный коллапс. Вижу системную проблему в работе водозаборов и аварийного подхвата. Хромает взаимодействие оперативных служб, энергетиков и БВК. 11 мая назначил совещание с ресурсниками. Важно выяснить причины, чтобы впредь не бороться с последствиями, а предупреждать такие ситуации»,— прокомментировал ситуацию господин Казаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение электроснабжения на водозаборе «Усолка» и насосной станции произошло сегодня ночью. Утром Березниковская водоснабжающая компания уведомила о возможном заниженном давлении или полном отсутствии воды по ряду адресов. Пермские СМИ со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону сообщали, что в результате без воды в Березниках остались 486 многоквартирных жилых домов и 971 частный дом, в которых проживает 73 тыс. человек.